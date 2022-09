iPhone 14, aumenta anche il prezzo per cambiare la batteria: +44% rispetto ad iPhone 13

Dei rincari che hanno colpito iPhone 14 abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ed a quanto pare non si limiteranno solo ai costi da sostenere per l’acquisto, ma anche a quelli che riguardano le componenti sostitutive. Nello specifico, si registra un +44% per le batterie di ricambio.

Come notato dai colleghi di 9to5Mac, sono cresciuti in maniera importante i prezzi per cambiare la batterie direttamente presso gli Apple Store. Di seguito il listino prezzi di iPhone 14:

iPhone 14 Pro Max: 119 Euro

iPhone 14 Pro: 119 Euro

iPhone 14 Plus: 119 Euro

iPhone 14: 119 Euro

Il seguente, invece, è quello di iPhone 13:

iPhone 13 Pro Max: 75 Euro

iPhone 13 Pro: 75 Euro

iPhone 13 Plus: 75 Euro

iPhone 13: 75 Euro

La variazione percentuale netta è stata del 44%: si è passati da 75 a 119 Euro, il che rappresenta un rincaro non di poco conto che ha interessato anche mercati come gli Stati Uniti, dove i prezzi puri degli iPhone non sono aumentati. Per i precedenti modelli di iPhone infatti il prezzo di riparazione della batteria resta di 69 Dollari (ad eccezione di SE per cui è di 49 Dollari), mentre per iPhone 14 e tutta la lineup è passato a 99 Dollari.

Ad influire sul cambio di prezzo in Europa è stato principalmente il cambio tra Dollaro ed Euro, con la moneta americana che si è rafforzata rispetto a quella unica dell’Unione Europea.