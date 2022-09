iPhone 14, aumenti dei prezzi a raffica in tutto il mondo: il confronto con iPhone 13

Questa mattina abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa ai rincari in Italia per gli iPhone 14, dove la differenza rispetto ad iPhone 13 ha superato anche i 100 Euro per alcune varianti. I colleghi di Gsmarena hanno però osservato come questo trend interessi tutto il mondo.

A salvarsi sono solo Stati Uniti, Canada, India e Cina. In un’interessante tabella, è stato messo a confronto il prezzo d’ingresso di iPhone 13 con quello di iPhone 14, e la situazione è questa:

Regno Unito: 780 vs 850 Sterline (+9%, pari a 70 Sterline)

Irlanda: 930 vs 1030 Euro (+11%, pari a 100 Euro)

Australia: 1350 vs 1400 Dollari australiani (+4%, pari a 50 Dollari)

Germania: 900 vs 1000 Euro (+11%, pari a 100 Euro)

Francia: 910 vs 1020 Euro (+12%, pari a 110 Euro)

Italia: 940 vs 1030 Euro (+10%, pari a 90 Euro)

Polonia: 4200 vs 5200 Zloty (+24%, pari a 1000 Zloty)

Malesia: 3900 vs 4200 Ringgit (+8%, pari a 300 Ringgit)

Thailandia: 30000 vs 33000 Baht (+10%, pari a 3000 Baht)

Per gli iPhone Pro le differenze sono ancora più marcate e raggiungono anche il 25% rispetto alla precedente generazione, mentre la variante che ha mentenuto più stabili i prezzi è iPhone SE 2022, che comunque ha registrato qualche aumento dei prezzi anche se minimo: in Italia ad esempio la variante base è passata da 530 a 560 Euro, con un incremento del 6%.

I confronti completi possono essere consultati attraverso questo indirizzo.