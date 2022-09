iPhone 14, niente aumento della produzione: la domanda è inferiore alle aspettative

Qualche giorno fa sul web molti analisti avevano lanciato la notizia che voleva Apple pronta ad aumentare la produzione di iPhone 14 a causa della domanda elevata e per fare fronte alla richiesta in vista delle festività natalizie. Un nuovo rapporto di Bloomberg riferisce che la Mela sarebbe tornata sui propri passi.

A quanto pare, le vendite di iPhone 14 non sono abbastanza elevate da giustificare l’aumento della produzione. Il rapporto infatti spiega che “il previsto aumento della domanda non si è concretizzato” e per tale motivo l colosso di Cupertino ha deciso di mantenere stabile la produzione.

Apple è solita aumentare la produzione in questo periodo dell’anno per mettere a disposizione degli utenti il maggior numero di iPhone per le festività di Natale, quando si raggiunge il picco degli acquisti. Alcune fonti in precedenza avevano riferito che Apple aveva intenzione di aumentare la produzione di iPhone 14 di almeno 6 milioni di unità entro fine 2022, ma il piano è stato messo da parte.

A pesare su questo andamento delle vendite ci hanno pensato anche i rincari a raffica di iPhone 14, che in praticamente tutti i mercati (ad eccezione di Stati Uniti, Canada, india e Cina) hanno fatto registrare incrementi dei prezzi importanti, il tutto in un contesto economico caratterizzato da grande incertezza.