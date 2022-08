iPhone 14 avrà la connettività satellitare? Apple potrebbe averlo confermato!

Apple ha annunciato ufficialmente il keynote del 7 settembre, durante il quale verranno presentati i nuovi iPhone, solo poche ore fa, ma già hanno iniziato a fioccare i rumor su ciò che verrà presentato. In particolare, uno di questi sembra spiegare che l'artwork degli inviti all'evento sarebbe uno "spoiler" sulle nuove feature di iPhone 14.

Secondo 9to5Mac, infatti, le grafiche di invito al keynote del 7 settembre sarebbero, come già successo in passato, delle anticipazioni delle caratteristiche degli iPhone 14. Se ciò fosse vero, non si tratterebbe di una mossa del tutto nuova per Apple: al contrario, il logo del keynote Apple di marzo era una citazione molto velata a Mac Studio, la "one more thing" dell'evento, mentre le presentazioni del keynote Apple di giugno sono state realizzate ponendo enfasi sull'AR, tanto che per molti avrebbero anticipato la presentazione di Apple AR (che è poi slittata all'ultimo minuto di qualche mese).

Dando un'occhiata ad alcune immagini dell'invito alla nuova conferenza (che trovate in calce), sembra che essi confermino che Apple starebbe lavorando alla connettività satellitare per i nuovi iPhone 14. La feature doveva essere implementata già su iPhone 13, ma è stata infine posticipata di un anno, mentre iOS 16 aggiunge una nuova icona "SOS" alla status bar di iPhone, che appare quando il device perde la connettività mobile e che dovrebbe significare che l'iPhone può effettuare chiamate di emergenza tramite satellite.

Stando agli ultimi rumor sulla connessione satellitare di iPhone 14, essa dovrebbe servire per garantire connettività nelle situazioni di emergenza e solo nel caso in cui le connessioni mobili non dovessero avere segnale: per esempio, la feature potrebbe essere utile per segnalare problemi sorti durante l'alpinismo, oppure in caso ci si addentrasse in profondità nella natura.

Al momento, comunque, la grafica dell'invito al nuovo keynote è solo uno dei tanti indizi disseminati da Apple su iPhone 14, che verrà svelato il 7 settembre prossimo: solo in quella data sapremo se davvero lo smartphone vanterà la connettività satellitare o meno.