iPhone 14 avrà solo la eSIM? Gli analisti non ne sono affatto convinti

Dopo avere discusso dell’assenza del display ProMotion sugli iPhone 14 base, torniamo sulla medesima gamma di smartphone targati Apple per una nuova indiscrezione di mercato relativa alle schede SIM: si è parlato, in particolare, del possibile arrivo nei negozi di iPhone 14 solamente con eSIM.

Questo rumor aleggia sopra il futuro dei dispositivi mobili di Cupertino da diverse settimane, alla luce di una tip relativa a un comunicato rilasciato proprio dall’azienda: a quanto pare, Apple stessa avrebbe avvisato gli operatori telefonici statunitensi di “prepararsi a smartphone solo eSIM per settembre 2022”.

Questa però risulterebbe una mossa alquanto affrettata anche all’analista di GlobalData Emma Mohr-McClune che, proprio nella giornata odierna, ha espresso la sua convinzione che Apple non passerà immediatamente agli iPhone solo eSIM, offrendo invece una generazione ponte con due varianti: eSIM+SIM e solo eSIM. Del resto, molti operatori in tutto il mondo ancora non supportano tale standard: nonostante l’espansione sia rapida, Three nel Regno Unito e Vodafone in Nuova Zelanda ancora devono implementare a tutti gli effetti le loro SIM digitali.

In altre parole, è altamente improbabile che Apple punti a una conversione improvvisa all’esclusivo utilizzo della eSIM su scala globale. Sarà comunque doveroso tenere sotto osservazione questa situazione, in quanto le novità sono sempre dietro l’angolo.

Rimanendo nell’universo Mela, l’autunno 2022 per Apple sembra essere ricco di nuovi prodotti.