iPhone 14 avrà una lente periscopio con zoom 100x? Spunta il brevetto

La gamma di smartphone flagship iPhone 14 potrebbe giungere sul mercato non solo con display ProMotion da 120Hz per ogni singolo modello, ma a quanto pare potrebbe dotarsi anche di una nuovissima lente periscopio in grado di supportare lo super zoom 100x.

I colleghi asiatici di myDrivers hanno individuato un curioso brevetto denominato “Folded Camera”, approvato e depositato presso lo US Patent and Trademark Office, autorità statunitense competente in materia di brevetti e marchi di fabbrica. Nei documenti individuati è possibile vedere un modulo fotocamera composto da più obiettivi integrato in un dispositivo mobile per apportare migliori effetti di imaging.

All’interno del modulo figurano due prismi e un sistema di lenti posizionato tra i due prismi stessi. Il sistema di lenti, dunque, può muoversi indipendentemente per fornire la messa a fuoco automatica e la stabilizzazione ottica dell'immagine. Inoltre, risulta possibile selezionare anche forma, materiale e disposizione degli elementi della lente nel gruppo, decidendo così la lunghezza focale posteriore ideale per fornire immagini ad alta risoluzione.

Come per ogni altro brevetto, è probabile che questa tecnologia non vedrà mai effettivamente la luce; ciononostante, secondo quanto riportato da myDrivers tale brevetto verrà utilizzato nel 2022 sugli iPhone che giungeranno sul mercato, ergo sulla serie iPhone 14. Sarà effettivamente così? Lo scopriremo soltanto strada facendo.

In compenso, ci sono anche esperti che dubitano dell’efficacia della lente periscopio: dopo il lancio su smartphone come Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra, infatti, sebbene le performance abbiano convinto l’utenza e la critica il direttore generale di Redmi Lu Weibing ha dichiarato che tale strumento ha un grande problema, ovvero costa troppo e occupa parecchio spazio che, invece, potrebbe essere sfruttato in altri modi.

Sempre a proposito di iPhone 14, si sono fatte largo indiscrezioni riguardanti un possibile calo di prezzo per la stessa serie di smartphone.