iPhone 14 si avvicina: al via la produzione di massa di schermi e display

Dopo aver scoperto le specifiche dei display degli iPhone 14 e i nomi delle aziende che li produrranno, arriva oggi un'altra indiscrezione direttamente dalle catene produttive del melafonino di nuova generazione: a quanto pare, infatti, la produzione di massa di iPhone 14 potrebbe iniziare a breve.

Un report di The Elec completa il leak sui display di iPhone 14 delle scorse ore, spiegando che, nel corso di questa settimana, Apple valuterà gli schermi OLED dei fornitori per poi iniziare la loro produzione in massa, finalizzata ovviamente all'assemblaggio degli iPhone in vista del loro lancio, che dovrebbe essere previsto per settembre.

Pare che Apple stia valutando soprattutto i pannelli di BOE, per capire se reintegrare o meno il fornitore cinese nella produzione dei display dei nuovi iPhone, dove che quest'ultimo era stato scoperto a ridurre la qualità dei propri schermi per iPhone 13 al fine di limarne i costi.

BOE sembra aver ricucito con Apple grazie ad una visita a sorpresa dei suoi top manager a Cupertino, che avrebbe risolto le tensioni tra le due aziende. In realtà, è probabile che la continuazione dei rapporti tra Apple e BOE dipenda più che altro dalla crisi delle materie prime nel campo dell'elettronica, che renderebbe impossibile per la Mela Morsicata trovare in tempi brevi nuovi fornitori per gli schermi di iPhone 14, con il rischio di ridurne drasticamente la disponibilità al lancio.

Intanto, comunque, Apple starebbe facendo pressioni su LG e Samsung, chiedendo alle due aziende di abbassare i prezzi dei propri pannelli e di produrne in quantità maggiori, presumibilmente in modo da coprire in futuro un'eventuale mancanza di BOE tra i fornitori di display.

Ad ogni modo, sembra che la produzione degli schermi di iPhone 14 avrà inizio già la prossima settimana. Secondo quanto riporta MacRumors, invece, la produzione di massa di iPhone 14 inizierà ad agosto, circa un mese e mezzo prima del lancio sul mercato dello smartphone.