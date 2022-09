iPhone 14 si avvicina, e Samsung prende in giro Apple in una nuova pubblicità

Manca sempre meno al keynote Apple di settembre, nel corso del quale con ogni probabilità il colosso di Cupertino svelerà la nuova gamma di iPhone 14. Samsung ha però è già in clima e in una nuova pubblicità di Galaxy S22 Ultra e ZFlip4 non ha perso occasione per prendere in giro lo storico concorrente.

La pubblicità in questione si concentra sulle funzionalità innovative messe a disposizione dagli utenti su Galaxy S22 Ultra e ZFlip4. Senza mezzi termini, il colosso di Cupertino spiega che alcune delle feature che vanno a comporre la scheda tecnica dei due dispositivi non arriveranno su iPhone.

Samsung afferma che con i due smartphone in questione gli utenti hanno tra le tasche la “fotocamera con la risoluzione più alta del mercato” e potranno scattare “quella foto epica alla Luna che vi farà ricevere tanti mi piace”. “Questa innovazione non arriverà presto sugli iPhone vicino a te. Ma è già sui Galaxy” conclude lo spot.

Nel corso del keynote Apple dovrebbe presentare anche il nuovo Apple Watch Pro, che a quanto pare darà il via ad una nuova linea di smartwatch premium con materiali ultra resistenti e prezzi chiaramente più elevati. Le conferme di rito però arriveranno solo il 7 Settembre 2022.