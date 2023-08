iPhone 14, la batteria si degrada troppo in fretta? Fioccano le segnalazioni

Continuano le segnalazioni di degrado eccessivo della batteria di iPhone 14 dopo solo un anno (anzi, meno) dall'uscita sul mercato dei nuovi Melafonini. Quelle che all'inizio di agosto erano solo poche segnalazioni, infatti, si sono moltiplicate tra i membri della community Apple nelle ultime due settimane.

Per esempio, il portale 9to5Mac è stato tra i primi a riportare la notizia, includendo anche un elenco di segnalazioni provenienti dai social, dal forum ufficiale di Apple e dalla board di Reddit dedicata ad Apple. Oltre all'autorevole sito web americano, però, sono molti i giornali e i blog a riportare che la batteria di iPhone 14 si starebbe degradando fin troppo velocemente: tra di essi abbiamo TechDaily, iUpdate, AppleTrack, CreativeBloq e persino GizmoChina.

In generale, gli utenti lamentano che la batteria del loro iPhone è scesa al 90% di capacità massima dopo meno di un anno di utilizzo, con un minimo negativo per lo sfortunato Wade di TechDaily, il cui iPhone 14 Pro Max è crollato all'89% di capacità di batteria negli ultimi 12 mesi o poco meno. Generalmente, un livello simile di degradazione della batteria si verifica solo dopo due anni di utilizzo o più di un dispositivo Apple.

Sembra inoltre che il problema affligga maggiormente iPhone 14 Pro Max, con una percentuale di degrado delle capacità che può arrivare tra il 10 e il 15%. Su iPhone 14 Pro, invece, ci si ferma al 10%, mentre le cifre si abbassano ulteriormente su iPhone 14 vanilla e, soprattutto, su iPhone 14 Plus. Al momento, non sembrano esserci delle spiegazioni per il problema, né Apple ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Per quanto riguarda il nostro iPhone 14 Pro Max, possiamo confermare che, attualmente, la capacità massima della sua batteria è al 91%, con un tasso di degradazione pari al 9%, tutto sommato in linea con quello riportato dai colleghi della stampa specializzata. Ovviamente, la perdita di capacità della batteria di uno smartphone è un fattore fisiologico che varia in base alla frequenza di utilizzo, al tipo di uso e al numero di cicli di ricarica: tuttavia, come già segnalano diverse altre fonti, è possibile che la batteria di iPhone 14 si degradi troppo rapidamente rispetto agli standard qualitativi a cui Apple ha abituato la sua utenza.