iPhone 14, buone notizie: la produzione riparte a pieni regimi, disponibilità in aumento?

Nonostante le previsioni degli analisti suggeriscano che iPhone 14 sarà difficile da trovare nel 2023 per via della lenta ripartenza della Cina dopo l'ultima ondata di Covid, arriva oggi una notizia che farà la felicità di tutti i fan di Apple: la produzione di iPhone 14 è ripartita a pieni regimi presso Foxconn.

In particolare, sembra che la più grande catena di montaggio di iPhone al mondo sia ormai al lavoro a pieno regime, dopo settimane (o addirittura mesi) di produzione limitata, prima a causa del lungo lockdown di Zhengzhou in Cina e poi per via delle proteste dei lavoratori di Foxconn contro le misure imposte dalla politica "Zero Covid" di Pechino.

Bloomberg, infatti, riporta che lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou sarebbe ripartito a regimi quasi pieni: la lavorazione, al momento, sarebbe infatti al 90% dell'efficienza massima. Il giornale americano cita dei rappresentanti della stessa Foxconn come fonte per la notizia, perciò sembra che si tratti di un'informazione affidabile. Uno degli executive di Foxconn, Vic Wang, ha poi spiegato che al momento sono 200.000 gli operai al lavoro sulla produzione di iPhone 14.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme da parte di Apple del mutamento in positivo della situazione dei suoi fornitori cinesi. L'ultima comunicazione a riguardo, al contrario, risale allo scorso novembre, quando il colosso di Cupertino ha spiegato che la produzione di iPhone 14 Pro procedeva "con capacità limitata" a causa dei lockdown in Cina e delle conseguenti proteste che si sono sviluppate in tutto il Paese.

Inoltre, va ricordato che buona parte della Cina è ancora in preda ad una nuova ondata di Covid, che dunque potrebbe peggiorare nuovamente la situazione degli stabilimenti di Foxconn di Zhengzhou. Fortunatamente, la disponibilità online e in negozio di iPhone 14 sta lentamente migliorando, così come i tempi di evasione degli ordini su scala globale. Resta da capire, tuttavia, quale sia stato il danno economico per Apple nella stagione natalizia causato dalle scorte ridotte di smartphone pronti per la vendita.