iPhone 14, cala ancora il prezzo su Amazon: tante colorazioni in sconto!

Nel giorno in cui arriva il nuovo volantino di Unieuro, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sugli iPhone 14 da 128 gigabyte. Sono tante infatti le colorazioni che possono essere acquistate a prezzo ridotto rispetto a quello di listino.

Di seguito il listino sconti:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 15 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Disponibile anche il pagamento rateale con Cofidis, da scegliere direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine, mentre non è disponibile quello di Amazon in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ contro danni accidentali e riparazioni illimitate a 179 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere a pieno della riduzione.