iPhone 14, nuovo calo di prezzo su Amazon: vicino il minimo storico

Nuovo calo di prezzo per iPhone 14 su Amazon. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante sullo smartphone di Apple, che si avvicina al minimo storico e permette di godere di una riduzione del 12%.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 907 Euro (1.029 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 15 Dicembre 2022 quindi con lauto anticipo per Natale. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 181,40 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo sconto rappresenta senza dubbio un'ottima opportunità per coloro che vogliono approfittare delle offerte di Natale targate Amazon per regalare o regalarsi l'iPhone 14 di Apple. Lo smartphone sfoggia uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è caratterizzato da un sistema a doppia fotocamera posteriore con supporto alla Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Secondo i dati ufficiali, iPhone 14 "liscio" offre fino a 20 ore di riproduzione video, grazie alle ottimizzazioni ed il processore A15 Bionic con GPU a 5-core che porta con se una maggiore efficienza termica oltre che prestazioni più scattanti rispetto al precedente modello.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.