iPhone 14 cambia la strategia Apple: non solo vecchi chip, aumentano i prezzi?

A poche ore dal rapporto secondo cui gli iPhone 14 base avranno i vecchi chipset, con i soli modelli Pro che beneficeranno dell’A16 e delle novità a livello di design, emergono altre analisi sulla prossima lineup di smartphone della compagnia di Cupertino.

E’ ancora forte l’eco dell’intervista rilasciata a Bloomberg dal CTO di Showa Denko, in cui ha parlato di un aumento dei prezzi per il mercato dei semiconduttori, a causa dell’incremento dei costi legati alle sostanze chimiche ed i gas che vengono usati per la produzione dei chip.

Ad essere impattata da tali rincari sarà anche TSMC, il colosso taiwanese che come noto vanta tra i suoi clienti anche Apple. La stessa TSMC lo scorso maggio aveva avvisato dei possibili aumenti dei prezzi con percentuali tra il 5 ed 8% a causa della situazione economica e dell’inflazione che sta attanagliando le principali economie globali. E’ quindi innegabile che questi due rincari si ripercuoteranno a pioggia sugli utenti finali, ed Apple potrebbe trovarsi costretta ad aumentare i prezzi dei suoi iPhone 14.

Lo scorso anno Nikkei Asia aveva già lanciato un avvertimento a riguardo ed aveva affermato che la società californiana potrebbe far lievitare il listino di iPhone 14. Chiaramente siamo ancora nel campo delle supposizioni e per le conferme bisogna attendere ancora qualche mese.