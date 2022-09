iPhone 14 troppo caro? Ecco i 'vecchi' iPhone rimasti in vendita

Alla fine settembre è arrivato e finalmente Apple ha presentato il nuovo iPhone 14 insieme a tantissimi altri intriganti prodotti, dai nuovi smartwatch agli auricolari della serie AirPods Pro.

A margine del keynote di Apple, però, è arrivata anche la doccia fredda, con prezzi per i nuovi smartphone di Cupertino che ora arrivano fino a 2.139 euro.

La domanda, quindi, sorge spontanea: chi cerca un iPhone economico cosa dovrà guardare, oltre ai modelli SE?

Per nostra fortuna, l'azienda ha dimostrato lungimiranza anche in questo caso mantenendo una stretta selezione strategica di smartphone della precedente generazione ancora a listino, proprio come accaduto durante la presentazione del MacBook Air M2 con la riconferma a listino del MacBook Air 2020.

I modelli confermati per accompagnare la next gen saranno due, vale a dire iPhone 13 e iPhone 13 mini, con quest'ultimo che rappresenterà l'ultimo della sua specie vista l'assenza dalla nuova lineup di un iPhone 14 mini, sostituito dall'intrigante iPhone 14 Plus.

Oltre a questi due smartphone di penultima generazione, venduti rispettivamente a partire da 939 e 839 euro, sul sito ufficiale troverete anche la terza generazione di iPhone SE, venduta a partire da 559 euro, e la versione standard dell'iPhone 12, proposto da 839 euro in su.

Nonostante tutto, quindi, ci sarà sempre un iPhone per tutti e con prezzi talvolta anche particolarmente accessibili.