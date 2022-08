iPhone 14 già certificato in India: il lancio è sempre più vicino

Mentre emergono i primi dettagli sui modelli di iPhone 14 che potrebbero vendere di più, dall’India arrivano delle indicazioni che mostrano come ormai il lancio della gamma di smartphone 2022 targata Apple sia sempre più vicino.

L’autorità indiana per gli affari dei consumatori, infatti, potrebbe aver divulgato delle importanti informazioni sull’iPhone 14 in vista dell’evento che dovrebbe tenersi il 7 Settembre. MySmartPrice infatti ha scoperto nel database del Bureau of Indian Standards i numeri di modello di iPhone 14. In precedenza erano elencati iPhone XR (A2105), iPhone 11 (A2221), iPhone 12 (A2403) e iPhone 13 (A2633), a cui si è aggiunto il nuovo A2882 che a quanto pare potrebbe essere l’iPhone 14.

A questo rumor se ne riallaccia un altro emerso nelle passate settimane e pubblicato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, secondo cui “il sito di produzione di iPhone di Foxconn in India spedirà il nuovo iPhone 14 da 6,1 pollici quasi contemporaneamente alla Cina per la prima volta nel 2H22 (l’India era un quarto o più indietro in passato). A breve termine, le capacità/spedizioni di iPhone dell’India hanno ancora un notevole divario con la Cina, ma è un’importante pietra miliare per Apple nella costruzione di un sito di produzione di iPhone non cinese.” Secondo Kuo, ciò “implica che Apple stia cercando di ridurre gli impatti geopolitici sull’offerta e vede il mercato indiano come il prossimo driver di crescita chiave.”

Nella giornata di ieri, un altro rumor aveva parlato per la prima volta del possibile lancio di iPhone 14 Mini.