iPhone 14, chiamata satellitare salva tre studenti: erano bloccati in un canyon

La connettività satellitare di iPhone 14 ha fatto il suo debutto in Italia a fine marzo, diversi mesi dopo il lancio negli Stati Uniti. Proprio dal Nuovo Mondo, oggi, arriva la storia di un gruppo di studenti che sono stati salvati da una chiamata satellitare di iPhone 14 dopo essere rimasti bloccati in un canyon.

La notizia è stata riportata dall'emittente dello Utah KUTV, che ha spiegato che i protagonisti della storia sarebbero quasi certamente morti se non fosse stato per l'allerta diramata ai soccorsi mediante la connettività satellitare dell'iPhone 14 di Stephen Watts, uno dei componenti del gruppo di tre persone al centro della storia. Bridget Woods, altro membro della cordata di escursionisti, ha raccontato la vicenda alla stampa, spiegando di essersi avventurata in un canyon poco battuto insieme a due amici nel weekend.

Il gruppo, composto da ragazzi e ragazze che praticano escursionismo nei canyon da mesi, avrebbe incontrato diversi ostacoli sul proprio cammino: in particolare, gli studenti hanno spiegato che un inverno particolarmente piovoso in Utah ha causato la formazione di vere e proprie "piscine" di acqua nei canyon, rendendone fangoso il terreno. I tre escursionisti hanno raccontato di aver impiegato un'ora a superare una di queste pozze, per poi trovarsi bloccati ai margini di una seconda, dove l'acqua era ancora più profonda.

A questo punto, Woods e il compagno Jeremy Mumford avrebbero iniziato ad accusare i primi sintomi di ipotermia, a causa della bassa temperatura dell'acqua nella quale sono rimasti immersi fino al bacino per sessanta minuti: tornare indietro era impossibile, perché avrebbe significato compiere un'altra traversata di un'ora; allo stesso tempo, però, fuori discussione era anche affrontare la seconda "piscina", persino più grande della prima.

Vista la situazione, Woods ha deciso di tentare di chiamare i soccorsi utilizzando il suo smartphone, ma ha scoperto che nel canyon non c'era segnale. A questo punto, Watts ha deciso di utilizzare il suo iPhone per inviare una chiamata satellitare alle forze dell'ordine e ai soccorritori più vicini, i quali sono riusciti a intervenire appena in tempo, caricando i giovani su un elicottero appositamente arrivato nel canyon da Salt Lake City e portandoli in ospedale.