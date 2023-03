iPhone 14, nuova colorazione in arrivo? L'annuncio sarebbe dietro l'angolo

Dopo la notizia che iPhone 14 Pro ha trionfato al MWC, dove è stato incoronato "miglior smartphone del 2022", scopriamo oggi che la lineup di Melafonini di attuale generazione sembra avere ancora qualche freccia al suo arco. Nello specifico, Apple potrebbe avere un nuovo modello di iPhone 14 in cantiere, e il suo lancio potrebbe essere molto vicino.

Sfortunatamente, il device non subirà alcun cambiamento hardware o software rispetto agli iPhone 14 già in vendita. Al contrario, si tratterà di una revisione prettamente estetica, che si concentrerà in una nuova colorazione per iPhone 14: ogni anno, a metà ciclo vitale dei suoi smartphone, Apple pubblica solitamente un refresh dei device in una nuova tinta. Per esempio, nel 2022 il colosso di Cupertino ha pubblicato gli iPhone 13 e 13 Pro verdi, che hanno riscosso un discreto successo di pubblico.

Per il 2022, invece, pare che il colore prescelto sarà il giallo. A riportarlo è il blog giapponese Mac Otakara, che a sua volta si basa su un post pubblicato su Weibo da un leaker cinese. Come sempre, l'idea del "refresh" con cambio di colorazione di metà generazione è quello di aumentare le vendite degli iPhone di attuale generazione, in attesa del lancio di iPhone 15 nel mese di settembre.

la scelta della tinta gialla stupisce, anche perché l'ultimo iPhone di colore giallo proposto da Apple è stato l'iPhone 11, nel 2019. Prima di allora, anche iPhone XR aveva ricevuto una variante gialla pastello nel 2018. Più di recente, invece, questa tinta è stata messa da parte in favore della colorazione Oro, considerata più "Premium" e più appetibile per il pubblico.

Macrumors, infine, sembra avvalorare il rumor spiegando che Apple avrebbe in programma un briefing con i suoi impiegati nel corso della prossima settimana. Proprio al termine di quest'ultimo, l'azienda potrebbe lanciare il nuovo iPhone 14 con un trailer o un video di presentazione dedicato: d'altro canto, lo scorso anno il lancio degli iPhone 13 verdi è avvenuto l'8 marzo, proprio nella seconda settimana di marzo.