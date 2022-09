iPhone 14 come Nothing Phone: eccolo con la scocca posteriore trasparente

A poche ore dall’arrivo di iOS 16.0.2, che affronta alcune delle problematiche segnalate dagli utenti su iPhone 14 Pro e Pro Max, dal web arriva una versione "modificata" dei nuovi smartphone top di gamma Apple, che si rifà al Nothing Phone.

Alcuni modder, sfruttando la maggiore riparabilità di iPhone 14, hanno sostituito il vetro posteriore degli smartphone per applicare un pannello trasparente simile a quello del dispositivo lanciato dal papà di OnePlus. Questa modifica rivela le varie componenti presenti all’interno del Melafonino, tra cui la batteria, la bobina di ricarica wireless, la scheda logica, il Taptic Engine, la parte interna del connettore Lightning ed altro ancora. Per rendere il tutto più bello esteticamente, nell’iPhone 14 modificato è stata anche aggiunta una finitura satinata al modulo fotografico.

L’autore di tale impresa non è noto, ma le immagini sono rapidamente diventate virali sui social e riprese su Twitter dagli utenti. I teardown pubblicati in rete hanno mostrato una maggiore riparabilità per gli smartphone, principalmente per il vetro posteriore che sarebbe facilmente rimovibile, al punto che gli è stato dato il punteggio più alto dall’iPhone 4s. Proprio questo aspetto probabilmente farà emergere nei prossimi mesi altri progetti di questo tipo.

Cosa ne pensate? Acquistereste un iPhone con questo aspetto?