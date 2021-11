iPhone 14 sarà completamente di vetro? Spunta online uno strano brevetto di Apple

I leak dei brevetti Apple ci hanno mostrato tecnologie come il primo drone di Cupertino e la tecnologia SharePlay per Apple VR, ma finora sono mancate le informazioni sui prossimi smartphone della compagnia. Una tecnologia registrata negli Stati Uniti, però, fa pensare che i prossimi smartphone Apple saranno completamente in vetro.

Prima di analizzare il brevetto, vi consigliamo di prendere le informazioni che contiene con le pinze: ogni azienda registra ogni anno centinaia di nuove tecnologie, molte delle quali non vengono mai utilizzate, oppure vengono accantonate e riprese solo dopo diversi anni. Comunque, il documento, apparso in rete grazie al lavoro di Apple Patently e registrato presso lo USPTO, riguarda una serie di device completamente fatti di vetro.

L'oggetto principale del brevetto è uno smartphone, ovviamente un iPhone, di cui potete vedere un'immagine in calce, ma non mancano anche varianti della stessa tecnologia per Apple Watch e per Mac. In particolare, i dispositivi avrebbero una copertura in vetro su ogni lato, che in alcuni casi diventa anche un vero e proprio schermo: per esempio, nel caso del telefono, il vetro copre tutte le sei superfici del device, ma solo quella frontale e quella posteriore funzionano come schermo.

Secondo Apple, stando a quanto riportato nel brevetto, più lati dell'iPhone sono in vetro e minori sono le distinzioni tra le superfici del device, permettendo di visualizzare i contenuti su più lati del dispositivo, come un'immagine panoramica che si espande dal display frontale a quello posteriore. Anche la navigazione e lo scrolling dello schermo potrebbero cambiare con una simile tecnologia, permettendo il drag-and-drop delle applicazioni e dei file anche in verticale e in diagonale.

Per quanto riguarda il Mac Pro Tower vetro, invece, il pannello dovrebbe solo rafforzare il device, senza offrire funzionalità da schermo ma al più rendendo trasparente la scocca del dispositivo. Nel caso dell'Apple Watch, invece, la copertura in vetro potrebbe configurarsi come uno schermo che si espande dal pannello frontale ai quattro laterali, mentre la superficie posteriore, quella a contatto con la pelle, non avrebbe funzionalità da display.