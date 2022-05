iPhone 14, altre conferme sul chip A16: sarà quasi identico ai SoC A15 e A14

Un paio di giorni fa, un leak riportava che il chip A16 di iPhone 14 sarà identico al chip A15 di iPhone 13. Quella che fino a poche ore fa era solo una speculazione, però, oggi sembra essere stata confermata dalla stessa TSMC, che si sta occupando della produzione dei chip A16.

Stando a quanto riporta l'analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo su Twitter, infatti, una nuova roadmap dei nodi produttivi di TSMC indica che iPhone 14 userà ancora il nodo a 5 nm dell'azienda, lo stesso utilizzato per il chip A15 di iPhone 13 e per l'A14 di iPhone 12. Nello specifico, il chip A16 sarà prodotto con il nodo N5P, una leggera revisione del nodo N5 per chip a 5 nm.

Anche se Apple avesse scelto il nodo N4 a 4 nm di TSMC, comunque, non è detto che il suo utilizzo avrebbe migliorato molto le prestazioni di iPhone 14, dal momento che pare che il processo a 4 nm non sia significativamente migliore di quello a 5 nm e che per vedere un deciso salto di qualità dovremo attendere l'implementazione in massa dei nodi N4P e N3, all'inizio del 2023.

Ciò però non significa che il chip A16 sarà identico all'A15: al contrario, anche tra il SoC A15 e il predecessore, entrambi realizzati con la stessa architettura, vi era uno scarto prestazionale del 10%, che perciò possiamo sperare di ritrovare anche nel confronto tra iPhone 14 e iPhone 13. Inoltre, almeno per il momento, né Qualcomm né MediaTek né Samsung riescono a rivaleggiare con Cupertino per qualità dei propri chip per smartphone.

Tuttavia, adottando un approccio più conservativo del solito e attendendo fino al 2023 per il salto ai 4 nm (o forse addirittura ai 3 nm, come pare avverrà su Mac e Macbook), vi è comunque la possibilità che Apple venga superata dalla concorrenza. In particolare, Samsung ha già messo in produzione i primi chip a 4 nm e a 3 nm, che potrebbero essere utilizzati per il SoC Exynos 2300 del Galaxy S23.