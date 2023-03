iPhone 14, la connettività satellitare per gli SOS è arrivata in Italia

Le prime anticipazioni guardavano esattamente a fine marzo come periodo prestabilito per l'arrivo della connettività satellitare per SOS su iPhone 14 in Italia e, puntale, è arrivata anche la conferma: le comunicazioni satellitari di emergenza sui nuovi smartphone Apple sono arrivate.

Con una nota di aggiornamento sul sito ufficiale, Apple ha annunciato che oltre all'Italia, la feature salvavita è finalmente disponibile anche in gran parte dell'Europa, compresi Belgio, Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogalli, che fanno a unirsi a Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito nel Vecchio Continente, oltre naturalmente a Stati Uniti e Canada.

Il servizio annunciato da Apple in occasione del lancio di iPhone 14 è completamente gratuito per due anni a partire dalla data di attivazione di un nuovo modello compatibile della famiglia iPhone 14. La feature consente di lanciare segnali di emergenza tramite connettività satellitare in assenza di segnale di altro tipo, consentendo di ottenere aiuto anche dove non c'è copertura di rete cellulare inviando messaggi di emergenza.

Nel caso in cui ci si trovi in situazione di difficoltà in assenza di segnale tradizionale, ora iPhone 14 chiederà se si intende inviare un messaggio di emergenza. Dopo aver risposto a una breve sequenza di domande a risposte chiuse, la nostra posizione e il tipo di emergenza verranno inviati tramite connettività satellitare al centro di gestione delle emergenze più adeguato e più vicino.