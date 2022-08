iPhone 14 convince i fan Apple: tantissimi passeranno al nuovo smartphone

Con il keynote di presentazione di iPhone 14 ormai alle porte, iniziano a fioccare le ricerche di mercato relative al nuovo smartphone Apple. Una, in particolare, ci dà l'idea dell'apprezzamento di iPhone 14 da parte dei fan Apple, molti dei quali sembrano essere intenzionati a passare al Melafonino di nuova generazione.

La ricerca è stata pubblicata da Savings, e copre un campione di circa 1.500 possessori di iPhone, divisi su tutte le ultime generazioni. Il risultato principale della ricerca è che il 15% degli utenti passerà ad iPhone 14, o quantomeno vorrebbe farlo dopo il lancio: lo scorso anno, la stessa analisi ha stabilito che "solo" il 10% dei fan di Cupertino sarebbe passato ad iPhone 13.

È tuttavia piuttosto emblematica la distribuzione dei dati, che trovate riportata in calce: a effettuare l'upgrade saranno perlopiù coloro che possiedono un iPhone relativamente "giovane", come iPhone 13 (il 17% degli utenti passerà ad iPhone 14), iPhone 12 (il 29% passerà ad iPhone 14) e iPhone 11 (il 24% passerà ad iPhone 14).

Il nuovo smartphone sembra invece convincere molto meno chi possiede un iPhone SE (solo il 3% effettuerà il "salto" al nuovo iPhone) o un iPhone 8 o di generazione precedente: in questo caso, infatti, iPhone 14 ha convinto solo il 9% degli utenti totali. Certo, c'è da dire che si tratta di sole impressioni pre-lancio e che ancora non sappiamo nulla sul device, le cui caratteristiche finali potrebbero cambiare molto le percentuali.

Probabilmente, è possibile che chi possiede un iPhone più vetusto non sia intenzionato al passaggio alla nuova generazione anche per ragioni economiche, poiché iPhone 14 sarà una spesa ingente, soprattutto considerato che costerà 100 Dollari in più di iPhone 13. Gli appassionati che già possiedono un iPhone 13, 12 o 11 potrebbero invece non considerare il costo dello smartphone un problema, oppure potrebbero avvalersi dei vantaggiosi programmi di permuta Apple, laddove essi sono attivi.