iPhone 14 costa di più anche ad Apple: i prezzi delle componenti sono aumentati del 20%

I rincari registrati da iPhone 14 a quanto pare non interessano solo i consumatori, ma anche la stessa Apple. A svelarlo è Nikkei Asia, secondo cui i prezzi delle componenti per gli ultimi iPhone sono aumentati del 20%, raggiungendo il massimo storico.

Come si può vedere nel grafico presente in calce, la produzione dell’iPhone 14 Pro Max costa ad Apple 501 Dollari, con una crescita considerevole rispetto ai 461 Dollari dell’iPhone 13 Pro Max, e il “colpevole” è il nuovo A16 BIonic che da solo costa 110 Dollari. Il Nikkei ipotizza che il fatto che Apple stia vendendo iPhone 14 Pro Max allo stesso prezzo del 13 Pro Max negli Stati Uniti provocherà un contraccolpo importante nei profitti, ma chiaramente questo si potrà quantificare solo al momento dell’annuncio dei risultati finanziari.

L’A16 Bionic, che rappresenta il cuore pulsante della gamma iPhone 14 Pro, costa 2,4 volte in più rispetto al predecessore A15, che come noto è incluso anche nei due modelli non Pro. A spingere l’aumento dei costi di produzione sono anche i nuovi sensori CMOS di Sony, che sono più grandi del 30% ma più costosi del 50%, con un costo “grezzo” di 15 Dollari.

I componenti di iPhone 14 fabbricati negli USA rappresentano quasi un terzo del costo totale dello smartphone, ma la quota è in aumento del 10% rispetto al 2021. Apple però sta al contempo anche cercando di diminuire la propria dipendenza dalla Cina, spostando la produzione in altre regioni.