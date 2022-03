iPhone 14 costerà più di iPhone 13, ma Apple pensa alla vendita su abbonamento

Dopo aver scoperto che tutti gli iPhone 14 avranno un chip A16 Bionic, emerge un altro rumor piuttosto clamoroso sui prossimi smartphone Apple: l'azienda, infatti, starebbe pensando di vendere i nuovi iPhone in abbonamento, permettendo agli utenti di non pagare immediatamente il telefono, ma dilazionando la cifra in un canone mensile.

Secondo quanto riporta Bloomberg, citando fonti interne all'azienda, Cupertino starebbe studiando il cambiamento di business model per la vendita dei propri iPhone a causa del generalizzato aumento dei prezzi dell'elettronica, che sembra potrebbe incidere anche sui prezzi di iPhone 14 in tutte le sue versioni.

Apple fornisce già un servizio simile, ovvero l'iPhone Upgrade Program, che permette di cambiare periodicamente lo smartphone con il prodotto Apple più recente, pagando un canone mensile fisso e dei costi iniziali di adesione. Probabilmente, l'acquisto in abbonamento degli iPhone dovrebbe seguire questa stessa logica, con l'unica differenza che la sottoscrizione, al pari di quelle ad iCloud, Apple TV+ e tutti gli altri servizi extra di Cupertino, potrà essere direttamente gestita dall'account Apple dell'utente.

Bloomberg, comunque, non ha rilasciato altri dettagli in merito al programma, che però dovrebbe essere lanciato insieme ad iPhone 14 a fine 2022 o poco più tardi, a inizio 2023. Al momento, i prezzi di iPhone Upgrade Program per iPhone 13 sono pari a circa 35 Dollari per il modello base ed a circa 50 Dollari per il modello "Pro", mentre l'abbonamento non comprende alcun piano tariffario mobile per chiamate, SMS e navigazione in rete.

Come dicevamo, la mossa di Apple potrebbe essere legata ad un probabile aumento dei prezzi di partenza di iPhone 14 nelle sue varie configurazioni: in particolare, iPhone 14 costerà 799 Dollari, mentre iPhone 14 Max verrà venduto a 100 Dollari in più. Poiché la compagnia di Cupertino vorrebbe mantenere una differenza di prezzo di 200 Dollari tra i modelli standard e i modelli Pro del proprio smartphone, iPhone 14 Pro dovrebbe costare 1.099 Dollari nella sua versione di base.