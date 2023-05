iPhone 14 ha deluso gli utenti che l'hanno acquistato: lo conferma uno studio

Sebbene iPhone 14 abbia spinto il prezzo medio di vendita di iPhone ai massimi storici, la soddisfazione degli utenti che l’hanno acquistato non sembra essere in linea con i modelli precedenti. A mostrarlo è uno studio PerfectRec, secondo cui il tasso di soddisfazione dell’ultima gamma di smartphone made in Apple sarebbe in calo.

L’analisi ha preso ad esame le recensioni a cinque stelle lasciate dagli utenti, che sarebbero in numero significativamente ridotto rispetto ai lanci precedenti.

Su circa 669mila recensioni pubblicate dagli utenti ed analizzate da PerfectRec, solo il 72% sono a cinque stelle. Per fare un raffronto, la percentuale di iPhone 13 era circa all’80%. Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’iPhone 14 Pro, che ha registrato un feedback migliore ottenendo il 76% di recensioni a 5 stelle, comunque una percentuale migliore rispetto ad iPhone 13 Pro che era all’84%.

Cala la soddisfazione anche dell’iPhone 14 Pro Max, per cui la percentuale di recensioni a cinque stelle è diminuita del 6% dall’86% dello scorso anno di iPhone 13 Pro Max.

Tali dati confermano i numeri della trimestrale di Apple: i modelli Pro stanno vendendo meglio rispetto alle varianti lisce ed ai Plus.

Il rapporto si sofferma anche sul calo di soddisfazione di iPhone 14: secondo PerfectRec sarebbe da imputare alla mancanza di miglioramenti rispetto ai diretti predecessori, che ha spinto molti a non acquistare i nuovi modelli.