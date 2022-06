iPhone 14, il design non ha segreti: le repliche degli smartphone spuntano in un video

A inizio maggio vi abbiamo mostrato il primo modello "dummy" di iPhone 14 Pro Max, che lasciava intravedere il punch-hole dello smartphone. Oggi, invece, sul web è comparso un video hands-on con delle repliche di tutte e quattro gli iPhone 14, che ci dà diverse conferme sul design dei telefoni.

Il video, che trovate anche in cima a questa notizia, è stato realizzato dall'utente Sonny Dickson, che non sembra avere alcun precedente da leaker o insider del mondo Apple. Tuttavia, è possibile che questi dummy siano impiegati dai produttori di cover per iPhone per testare i propri prodotti per i device di Cupertino di nuova generazione.

Fortunatamente, l'utente sembra aver riservato particolare perizia al video, che mostra fronte, retro e persino i lati degli iPhone 14, dandoci una panoramica completa di cosa aspettarci dal futuro degli smartphone di Cupertino. Purtroppo, però, pare che le novità in termini di design siano poche rispetto a ciò che già sapevamo dai precedenti leak sul form factor di iPhone 14.

Nello specifico, il video mostra un alloggiamento per la fotocamera più grande e più spesso di quello di iPhone 13, che Apple sarebbe stata costretta ad implementare per fare spazio, specie nei modelli Pro e Pro Max, alle nuove lenti fotografiche di iPhone 14, il quale vanterà dei nuovi obiettivi da 50 MP.

Troviamo poi anche dei pulsanti hardware più spessi rispetto al predecessore, anche se non è chiaro cosa abbia spinto Apple a questa scelta, che sembra spezzare, seppur leggermente, la continuità di design di iPhone 13. Il form factor, comunque, appare in generale leggermente più tondeggiante, specie nei due modelli Pro, mentre vi è anche la possibilità che lo spazio guadagnato dalla riduzione dei bordi e dalla miniaturizzazione di alcune delle componenti possa ingrandire le batterie integrate di tutti e quattro i modelli della serie.