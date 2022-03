iPhone 14, dietrofront: tutti i modelli avranno il chip A16, ma spunta il SoC 'A16 Pro'

Una delle indiscrezioni più clamorose emerse riguardo agli smartphone Apple del 2022 è quella secondo cui iPhone 14 manterrà il chip A15 Bionic, mentre il chip A16 sarà destinato solo ad iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. A quanto pare, però, le cose potrebbero stare diversamente, almeno all'apparenza.

L'indiscrezione originaria, lasciata trapelare dall'analista Ming-Chi Kuo la scorsa settimana e successivamente ripresa anche dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, spiegava che Apple avrebbe mantenuto il chip A15 ancora per una generazione a causa della mancanza di chipset Android capaci di rivaleggiare con quest'ultimo in termini di potenza. In effetti, solo il recentissimo MediaTek Dimensity 9000 si avvicina all'A15 Bionic, senza comunque superarlo.

Per questo, dunque, il chip A16 verrà riservato ad iPhone 14 Pro e Pro Max, secondo i due insider, mentre iPhone 14 e 14 Max riceveranno una "revisione" del SoC A15 Bionic dal nome "A15X". Il leaker LeaksApplePro, tuttavia, non sembra essere d'accordo con queste speculazioni, come spiega un suo articolo sul portale iDrop News.

L'insider spiega che iPhone 14 avrà effettivamente il chip A16, che però sarà poco più di una revisione del chip A15: in particolare, il chip di nuova generazione dovrebbe essere prodotto con lo stesso nodo a 5 nm di TSMC e dovrebbe essere al più leggermente più veloce ed efficiente in termini di consumi del predecessore.

iPhone 14 Pro riceverà invece il chip A16 Pro, che sarà il "vero" A16, ovvero ciò a cui Gurman e Ming-Chi Kuo si sono finora riferiti con tale nome. Il chip, conferma LeaksApplePro, sarà prodotto con nodo a 4 nm di TSMC, segnando un significativo stacco rispetto al SoC di iPhone 13, e dovrebbe rappresentare il vero salto generazionale rispetto al passato.

L'insider ha anche spiegato i motivi della scelta di Apple, che, come molti si aspettavano, è da ricondurre alla crisi dei semiconduttori che sta colpendo duramente tutto il mercato dell'elettronica di consumo. A quanto pare infatti Apple starebbe faticando a produrre i suoi chip di nuova generazione per via della mancanza di scorte di materie prime e semilavorate.



Vista la supremazia hardware del chip A15 sulla concorrenza, la compagnia di Cupertino avrebbe deciso di concentrare la produzione e le risorse sul chip M2 per Mac e Macbook, riducendo l'output degli SoC per smartphone. Da qui l'idea di effettuare un rebrand del chip A16 come "A16 Pro" e della revisione del chip A15 come "A16".