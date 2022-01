iPhone 14, i display ProMotion a 120Hz resteranno esclusiva dei modelli Pro

Smentiti i rumor degli scorsi giorni che volevano Apple pronta ad estendere i display ProMotion a tutti gli iPhone 14. Secondo l'analista Ross Young, infatti, anche nell'anno appena iniziato Apple manterrà la tecnologia esclusiva dei modelli Pro della linea.

L'indicazione è arrivata attraverso un tweet pubblicato di recente, in cui Young osserva che ProMotion non sarà esteso all'intera gamma di iPhone 14, ma piuttosto rimarrà un'esclusiva dei modelli Pro. Nello stesso messaggio, l'analista suggerisce che il produttore BOE sarà il fornitore degli schermi OLED LTPO per gli iPhone 14 base, mentre Samsung ed LG dovrebbero dividersi le commesse per i Pro.

Per chi non lo sapesse, Apple ha introdotto la tecnologia ProMotion su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Questa consente agli schermi di effettuare automaticamente lo swtich a 120Hz per garantire uno scorrimento più fluido dei contenuti, o di passare a 10Hz per una maggiore durata della batteria. Questi passaggi avvengono a seconda del tipo di contenuto presente sullo schermo. ProMotion è presente anche sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici lanciati qualche mese fa.

Gli ultimi rumor emersi sul web sulla nuova generazione di smartphone, però, parlano anche di un incremento dei prezzi per iPhone 14 Pro e Pro Max.