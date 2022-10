iPhone 14, come vanno le vendite? Bene per i modelli Pro, male per i 'base': i dati

Già qualche giorno fa vi abbiamo spiegato che la produzione di iPhone 14 Pro non aumenterà a causa delle vendite inferiori alle aspettative dello smartphone Apple. Oggi, però, nuovi indicatori sembrano far intendere che la domanda di iPhone 14 sia molto più bassa del previsto.

I dati arrivano da SellCell, che si basa perlopiù sul mercato secondario, delle rivendite e degli smartphone di seconda mano. Benché sia ancora molto presto per parlare di iPhone 14 usati, SellCell evidenzia che i nuovi smartphone di Cupertino subiscono un deprezzamento proporzionalmente più alto rispetto a quello subito un anno fa dagli iPhone 13 una volta entrati nel mercato secondario.

Scendendo più nel dettaglio, il deprezzamento di iPhone 14 è del 38,4% alla prima rivendita, più del doppio del deprezzamento medio al lancio di iPhone 13, pari al 18,2% del prezzo di listino. Lo smartphone che segna le performance peggiori è l'iPhone 14 da 512 GB, il cui prezzo crolla del 40,3% sul mercato secondario a soli dieci giorni dal lancio: un altro indicatore del fatto che gli iPhone 14 "base" hanno meno successo rispetto alle versioni "Pro" degli stessi smartphone.

Come molti si aspettavano, la situazione è ben diversa per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, il cui deprezzamento medio è pari al 19,6% a dieci giorni dal lancio sul mercato secondario. In termini percentuali, si tratta di un deprezzamento inferiore dell'1,8% rispetto a quello di iPhone 13 Pro lo scorso anno, segnalando che, mentre i due modelli "vanilla" arrancano sul mercato, le varianti "Pro" godono ancora di vendite piuttosto sostenute.

Poche ore dopo il report di SellCell, anche l'analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha spiegato che Apple ha ridotto del 38% gli ordini di schermi specificamente pensati per iPhone 14 base. Al contrario, però, gli ordini di display per iPhone 14 Pro e Pro Max sono stati aumentati del 18% rispetto alle previsioni iniziali: insomma, tutti i dati puntano verso una elevata discrepanza in termini di successo commerciale tra la lineup base di iPhone 14 e quella premium.