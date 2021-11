iPhone 14, e se avesse due schermi? Ecco il video render realizzato da un fan

Nonostante l'uscita di iPhone 13 sia avvenuta solo un paio di mesi fa, leaker e insider specializzati nel mondo Apple non fanno altro che parlare dei prossimi smartphone di Cupertino. Negli ultimi giorni, il dibattito è stato piuttosto accesso sui chip a 3 nanometri utilizzati da iPhone 14, la cui produzione presso TSMC sarebbe in ritardo.

Alcuni utenti, però, si sono spinti così in là da creare un video render di iPhone 14 Pro Max con tanto di punch-hole al posto del tradizionale notch. Oggi, però, emerge online un secondo video render di iPhone 14, questa volta con doppio schermo e fotocamera punch-hole frontale, realizzato dal canale ConceptsiPhone. Il video è disponibile all'inizio di questa news e dura poco più di tre minuti.

Il video mostra un iPhone 14 con due schermi che scorrono uno sull'altro, con una tecnologia diversa sia da quella clamshell che dalla chiusura a portafoglio tipica di device come il Galaxy Z Fold 3 di Samsung. Inoltre, nel concept viene mostra un punch-hole, di cui il display di iPhone 14 potrebbe realmente essere dotato, mentre il retro del telefono è un particolare pannello unico e piatto in vetro, che copre anche la sezione del telefono dedicata alla fotocamera.

Il concept mostra anche diverse feature del device, come il chip A16 Bionic, il Face ID insieme al Touch ID laterale e la nuova tecnologia Air Charge, che ricarica il device da remoto senza bisogno di connessioni fisiche alla corrente elettrica. La feature più innovativa introdotta dal concept è comunque quella del secondo schermo, che secondo i creatori del video verrà utilizzato sia dalle App proprietarie di Cupertino che da quelle di sviluppatori terze parti.

In particolare, il secondo schermo potrebbe essere usato, tenendo iPhone in orizzontale, per ospitare la tastiera durante la scrittura o i comandi di gioco nelle sessioni di gaming, oppure ancora per godere di video e film su uno schermo più grande. Al momento, comunque, non ci sono notizie che corroborano la tesi secondo cui il prossimo iPhone potrebbe avere due schermi.