iPhone 14, c'è la conferma di Apple: modelli base progettati per essere riparabili

Già a settembre 2022 era emerso che iPhone 14 è facilissimo da riparare, al punto da essere considerato uno dei device più riparabili di Apple. Oggi, però, un dirigente di Cupertino si è finalmente sbottonato sul design e sulla riparabilità di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, confermando quanto i due device siano semplici da smontare e rimontare.

Parlando con il Sydney Morning Herald, infatti, il Senior Director of iPhone Product Design Richard Dinh ha spiegato che l'architettura delle componenti interne di iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max è stata appositamente pensata per semplificare le riparazioni. Per la verità, però, dobbiamo comunque riportare che, benché il disassemblaggio di iPhone 14 sia semplice, esso può comunque essere effettuato solo con strumenti appositi, che possiedono solo i tecnici autorizzati da Apple.

In particolare, sia iPhone 14 che iPhone 14 Plus vantano un pannello posteriore in vetro del tutto removibile, risultando i primi device di Cupertino dai tempi di iPhone 4S ad essere facilmente apribili sia dal pannello posteriore che da quello frontale. Sfortunatamente, però, lo stesso non vale anche per iPhone 14 Pro e Pro Max, che possono essere aperti solo sollevando lo schermo.

Dinh ha anche riportato che il frame in alluminio degli iPhone 14 è stato progettato per "aiutare a dissipare più calore su tutta la superficie del telefono e in modo più consistente", mentre la possibilità di accedere alla Logic Board del telefono sia dal fronte che dal retro di quest'ultimo (sui due iPhone 14 "vanilla") garantisce una "riparabilità aumentata".

Infine, il designer di Apple si è anche sbottonato sulla "formula" degli iPhone, con una dichiarazione che potrebbe risultare interessante in vista del lancio degli iPhone 15 a settembre: "non seguiamo quasi mai una ricetta precisa, anche se spesso i nostri fan vorrebbero prevedere le nostre prossime mosse. Tutto parte dall'esperienza utente. A volte, però, prendiamo qualche feature dai modelli Pro, che sono davvero incredibili", ha concluso Dinh.