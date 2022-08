iPhone 14 potrebbe essere più economico di quanto ipotizzato: i prezzi saranno più bassi?

Mentre giungono le prime conferme sul display always on di iPhone 14, arrivano notizie molto interessanti dal fronte dei prezzi della nuova generazione di smartphone made in Apple. Secondo quanto affermato, infatti, i prezzi potrebbero essere più bassi di quanto ipotizzato.

Nel tentativo di compensare la stagnazione del mercato globale, infatti, Apple potrebbe mantenere i prezzi dello scorso anno, evitando quindi il rincaro di 100 Dollari di cui si è parlato a più riprese su queste pagine. L’iPhone 14 quindi dovrebbe costare 799 Dollari e non 899 Dollari, come affermato da molti, proprio come l’iPhone 13 dello scorso anno.

Non dovrebbero invece essere grossi stravolgimenti dal fronte dei modelli: resta confermata la cancellazione dell’iPhone 14 Mini ed il modello entry level dovrebbe essere l’iPhone 14 classico. Per iPhone 14 Pro invece il prezzo dovrebbe essere di 1099 Dollari, mentre per l’iPhone 14 Pro Max di 1199 Dollari.

Le indiscrezioni provengono dal blog coreano Naver, e dal leaker yeux1122. Se Apple dovesse davvero lanciare iPhone 14 allo stesso prezzo dell’iPhone 13 dell’anno scorso, si tratterebbe del secondo modello consecutivo in cui il prezzo del modello base da 6,1 resterebbe lo stesso.

Secondo quanto trapelato, le performance di iPhone 14 saranno migliori dell’iPhone 13, nonostante la presenza del chip A15.