iPhone 14, Emergency SOS è dietro l'angolo: Apple annuncia investimenti poderosi

Uno dei punti salienti dell'annuncio di iPhone 14 da parte di Apple è stato sicuramente quello della connettività satellitare dello smartphone in ogni sua variante. Oggi, finalmente, la casa di Cupertino ha fornito una finestra di uscita per Emergency SOS via satellite, rilasciando anche alcune interessanti informazioni sulla feature.

Nello specifico, la Mela Morsicata ha annunciato che Emergency SOS arriverà a fine novembre su tutti gli iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max che si trovano fisicamente negli Stati Uniti e in Canada. Già a settembre, in effetti, Apple ha spiegato che la feature sarebbe arrivata sui suoi melafonini di ultima generazione entro fine anno. Entro fine anno, poi, Emergency SOS debutterà sugli iPhone 14 di altri Paesi del mondo, anche se per il momento non sappiamo quali.

Con un comunicato stampa, sempre Apple ha spiegato che Emergency SOS è costato più di 450 milioni di Dollari alla compagnia. Questa cifra è stata già investita, o verrà investita prossimamente, per la costruzione delle infrastrutture volte al funzionamento del servizio. In altre parole, Apple ha speso quasi mezzo miliardo di Dollari per la creazione (o l'appalto) di una flotta proprietaria di satelliti.

Come già sappiamo, Apple ha acquistato GlobalStar negli scorsi anni, con una mossa che oggi sappiamo essere stata effettuata in preparazione dell'introduzione della feature satellitare sui suoi smartphone. GlobalStar, che di fatto è ora una sussidiaria di Apple, possiede i 24 satelliti utilizzati per Emergency SOS di iPhone 14, il cui numero però potrebbe presto aumentare.

Inoltre, l'investimento di Apple dovrebbe anche servire per pagare i 300 dipendenti sempre attivi, a livello globale, per rispondere alle segnalazioni provenienti da Emergency SOS. Insomma, una struttura mastodontica: non resta che sperare che il servizio che essa fornisce non resti limitato al Nordamerica.