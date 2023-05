iPhone 14, Emergency SOS salva un gruppo di adolescenti: si erano persi in un canyon

La connettività satellitare di iPhone 14 è arrivata in Italia a fine marzo. Mentre per molti la funzione può sembrare inutile, essa ha già salvato diverse vite in giro per il mondo: a confermarlo ancora una volta è la storia di un gruppo di escursionisti della California.

Il gruppo era composto da una decina di adolescenti della California del Sud, che si sono recati in un canyon della propria zona per un'escursione in compagnia. Stando a quanto riporta la NBC, i ragazzi si sarebbero avventurati per ben tre ore nel canyon, prima di perdersi e di rimanere bloccati di fronte a una scalata per cui non erano attrezzati.

"La maggior parte degli scalatori non era preparata", ha spiegato il Vice Sceriffo della Contea di Ventura Mackenzie Spears, che ha aggiunto che il gruppo non aveva gli attrezzi per la scalata e avrebbe incontrato seri problemi se fosse rimasto in quelle condizioni per diverse ore. Spears, infatti, ha spiegato che "molti degli scalatori avevano delle t-shirt e dei pantaloncini. Le temperature erano pari a 15°C, e si sarebbero abbassate molto nella notte. In più c'erano diversi passaggi allagati, non so come avrebbero fatto a superarli".

Fortunatamente, uno degli escursionisti aveva un iPhone 14, grazie al quale ha potuto contattare via Emergency SOS i soccorritori, che hanno recuperato il gruppo prima che qualcuno si facesse male o che il freddo causasse una tragedia. Secondo Spears, la funzione dello smartphone potrebbe aver salvato le vite dei ragazzi.

Non è la prima volta che un iPhone 14 salva la vita di un escursionista: a gennaio, per esempio, due esperte di hiking erano rimaste bloccate con l'auto nella neve a causa di una forte nevicata. Con le basse temperature e l'auto in panne, le donne sarebbero certamente morte se non fossero riuscite a contattare via satellite i soccorritori.