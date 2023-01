iPhone 14, Emergency SOS salva due escursioniste: erano rimaste bloccate nella neve

Mentre Apple migliora il rilevamento incidenti di iPhone 14, pare che un'altra feature dei Melafonini di ultima generazione si sia rivelata un vero e proprio salvavita: stiamo parlando della funzione Emergency SOS via Satellite, che permette di effettuare chiamate satellitari di emergenza anche dove non c'è campo.

Una notizia riportata dal Times Colonist, infatti, spiega che due donne canadesi sono state ritrovate proprio grazie alla funzione di chiamata via satellite degli iPhone di nuova generazione, dopo essere finite disperse nelle gelide foreste del Paese. Il salvataggio si è verificato nei pressi di Alberta, nella Columbia Britannica canadese, più nello specifico nei boschi circostanti la cittadina di McBride.

Secondo quanto riporta il sito web canadese, le due donne hanno programmato un'escursione per il 23 dicembre, ma hanno dovuto fare i conti con un'autostrada chiusa a causa di un incidente. Per evitare di dover posticipare la gita fuori porta, le due hanno preso una strada alternativa, nota come Holmes Forest Service Road, seguendo le indicazioni di Google Maps.

Sfortunatamente, anche questa via alternativa era completamente chiusa: le forti nevicate dei giorni precedenti, infatti, avevano completamente coperto la strada di un fitto strato di neve, che le due escursioniste hanno comunque tentato di attraversare in auto. Sfortunatamente, il veicolo è rimasto bloccato nella neve in una zona priva di celle telefoniche.

Dwight Yochim, manager delle operazioni di ricerca e salvataggio della Columbia Britannica, ha spiegato che "c'era un enorme muro di neve, e quando hanno provato ad attraversarlo sono rimaste bloccate. Erano a circa 20 chilometri dalla strada principale, bloccate nella neve senza che nessuno lo sapesse e senza connessione cellulare".

Proprio Yochim ha però aggiunto che "una di loro aveva uno smartphone Apple con la feature SOS attivata e l'ha utilizzata per una chiamata di emergenza ai soccorsi via satellite. Che io sappia, si tratta della prima chiamata effettuata grazie a questa funzione nella regione della British Columbia".

Dopo aver contattato il 911, le due escursioniste sono state rapidamente rintracciate mediante le coordinate GPS della chiamata e salvate. Yochim ha infine spiegato che "feature come questa cambiano nettamente le cose. Attivando l'SOS hanno reso nota la loro posizione precisa: non abbiamo dovuto cercarle, il team ha semplicemente guidato fino alla loro posizione e le ha salvate".