iPhone 14: emergono dettagli importanti su modelli e tagli di memoria

Mentre qualcuno inizia già a fare riferimento a un possibile flop della serie iPhone 14 (ma chiaramente è troppo presto per dirlo), gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili sono tornati a discutere della prossima gamma di smartphone Apple per via di rumor non di poco conto su modelli e tagli di memoria.

Stando a quanto riportato da 9to5Mac, un dettaglio che potrebbe essere passato un po' in sordina, in seguito alle insistenti indiscrezioni sul possibile aumento dei prezzi di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, è il fatto che questa serie dovrebbe portare con sé l'aggiunta del modello iPhone 14 Max. In parole povere, per la prima volta la società di Cupertino si appresterebbe a lanciare un iPhone con schermo da 6,7 pollici senza "Pro" nel nome.

Ricordiamo infatti che, sempre rimanendo nel campo delle indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di rendere disponibili iPhone 14 (6,1 pollici, chip A15), iPhone 14 Max (6,7 pollici, chip A15), iPhone 14 Pro (6,1 pollici, chip A16) e iPhone 14 Pro Max (6,7 pollici, chip A16). Insomma, la possibilità di scelta potrebbe essere un po' diversa dal solito questa volta.

Per quel che riguarda i tagli di memoria, stando a quanto riportato da Wccftech, al contrario di quanto emerso in precedenza non dovrebbero in realtà esserci stravolgimenti in questo campo. Gli utenti dovrebbero dunque poter scegliere tra 128GB, 256GB, 512GB e 1TB, perlomeno per quel che riguarda i modelli Pro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, l'annuncio della serie iPhone 14 dovrebbe avvenire nella prima metà di settembre 2022. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.