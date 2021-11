iPhone 14, emergono nuovi rumor: avrà il Touch ID sotto lo schermo?

Poche ore fa vi abbiamo mostrato un particolare render di iPhone 14 con due schermi realizzato da dei fan Apple, ma oggi torniamo su delle speculazioni più realistiche riguardo al prossimo smartphone di Cupertino. In particolare, secondo un recente rumor, Appe sarebbe al lavoro su un sensore Touch ID integrato nello schermo di iPhone 14.

Il rumor è stato pubblicato online dal portale LeaksApplePro, secondo cui Apple starebbe ripensando al Touch ID su iPhone 14, che potrebbe utilizzare sia il sensore per impronte digitali che il Face ID. Secondo il sito web, il prossimo iPhone dovrebbe integrare il Touch ID direttamente sulle schermo, mentre secondo altri rumor degli scorsi mesi esso sarebbe stato posto sul tasto laterale di accensione dello smartphone.

Già da diversi anni, in realtà, gli iPhone utilizzano Face ID al posto di Touch ID, ma ciò non vuol dire che il vecchio riconoscimento tramite impronta digitale non possa essere riportato in auge, specie dopo che l'utilizzo delle mascherine protettive, reso più comune dalla pandemia da Covid-19, ha causato problemi nell'utilizzo del software di riconoscimento facciale di Apple. Ciò non significa ovviamente che l'azienda di Cupertino pensionerà Face ID, che anzi dovrebbe essere migliorato dalla fotocamera punch-hole del prossimo iPhone, ma probabilmente quest'ultimo sarà affiancato dall'alternativa del sensore per impronte digitali.

Il rumor di LeaksApplePro è avvalorato dalle parole dell'insider Ming-Chi Kuo, secondo cui iPhone 14 avrà un sensore Touch ID sotto lo schermo, che dovrebbe essere incluso anche nel primo smartphone pieghevole di Apple, in arrivo nel 2024. Sempre secondo Ming-Chi Kuo, iPhone 14 presenterà un design completamente diverso, che potrebbe adattarsi bene sia con la tecnologia punch-hole che con il Touch ID integrato nello schermo del device. Al momento, comunque, non sappiamo quasi nulla sui prossimi device di Cupertino, perciò vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tutte le notizie e i rumor sui nuovi iPhone.