Altro che iPhone 14: questo finto keynote Apple cercava di vendere Bitcoin agli spettatori

Molti di voi avranno visto il keynote Apple del 7 settembre, durante il quale la compagnia di Cupertino ha presentato iPhone 14 e Apple Watch Ultra. In parallelo alla conferenza, però, su YouTube è spuntato un finto "evento" Apple a tema crypto, con tanto di intervista a Tim Cook.

Neanche a dirlo, l'evento si è rivelato una truffa che cercava di far comprare criptovalute a chi lo guardava, montando ad hoc una precedente intervista al CEO della Mela Morsicata. Il video aveva il titolo di "Apple Event Live. CEO of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022" e altro non era che una riproposizione di una vecchia intervista di Tim Cook alla CNN, il cui logo era stato coperto con quelli di Bitcoin ed Ethereum.

Sfortunatamente, YouTube ha rimosso la live-scam solo alcune ore dopo la fine dell'evento, che è stato visto da decine di migliaia di persone, le quali credevano di trovarsi di fronte ad un evento "complementare" alla presentazione di iPhone 14 da parte di Apple, incentrato su Metaverso e criptovalute.

Probabilmente, lo scopo di chi ha creato la live-truffa era quello di sfruttare il buzz mediatico attorno al keynote del 7 settembre per attirare ignari visitatori sul proprio video: a giudicare dal numero di visualizzazioni della live, pare che l'obiettivo sia stato pienamente centrato, con un picco di 70.000 views simultanee (secondo quanto riporta The Verge).

Al momento, non è chiaro se qualcuno sia caduto vittima della truffa connessa al video o se, almeno sotto questo punto di vista, esso non abbia avuto successo. Sempre The Verge, inoltre, conferma la presenza online di un falso canale YouTube dal nome "Apple Inc.", che al momento ha pubblicato interviste relative a Bitcoin di Tim Cook, Elon Musk e Jack Dorsey.