iPhone 14 sarà un flop? Fornitori Apple temono vendite sotto le aspettative

Ormai il keynote di presentazione di iPhone 14 è dietro l'angolo, tanto che Apple ne avrebbe già registrato diverse parti. Intanto, però, continuano anche i timori dei fornitori per un flop dello smartphone, che negli ultimi giorni sembrano essersi fatti più insistenti.

Stando a quanto riporta DigiTimes, infatti, diverse fonti legate alla catena produttiva degli iPhone di nuova generazione, specie tra i fornitori cinesi di Apple, avrebbero dimostrato una certa apprensione riguardo alle future vendite di iPhone 14. Intanto, invece, Apple ha rivisto le sue stime al rialzo, ordinando ben 95 milioni di smartphone per i prossimi mesi, contro i 90 originariamente preventivati.

I motivi della preoccupazione dei fornitori cinesi di Cupertino sono diversi: dalle tensioni tra Apple e il Governo cinese, che per ora hanno messo a rischio solo alcune spedizioni ma che potrebbero anche intaccare le vendite dei nuovi Melafonini in estremo oriente, fino allo stato generalizzato di incertezza macroeconomica dovuta all'aumento dell'inflazione su scala globale. In effetti, si tratta di fattori che non sembrano spingere per un incremento delle vendite dei nuovi iPhone rispetto alla scorsa generazione.

A rendere le cose ancora più preoccupanti sarebbe poi il presunto aumento di prezzo di iPhone 14, che potrebbe rivelarsi un duro colpo per le vendite dello smartphone. In una situazione economica come quella degli ultimi mesi, infatti, è possibile che prezzi maggiorati anche solo di 100 Dollari possano convincere molti utenti ad aspettare per cambiare smartphone, oppure a passare a dei brand rivali meno costosi.

Intanto, però, Apple è l'unica azienda a resistere al crollo delle vendite degli smartphone in tutto il mondo: mentre i principali produttori globali rivedono le loro previsioni di guadagno al ribasso, infatti, Cupertino sembra riscontrare ancora dei lievi segni positivi.