iPhone 14, la fotocamera migliora anche sui modelli base: merito delle lenti 7P

Solo la scorsa settimana, è emerso che i prezzi medi di iPhone 14 aumenteranno rispetto ad iPhone 13 e iPhone 12. Fortunatamente, però, l'aumento di prezzo dello smartphone potrebbe essere bilanciato da alcune feature decisamente interessanti, come l'adozione di lenti 7P su tutti i nuovi iPhone.

Le lenti 7P presentano sette livelli di plastica prima del sensore della fotocamera, i quali aiutano a ridurre le aberrazioni ottiche, migliorando sensibilmente la qualità delle fotografie scattate dallo smartphone. In altre parole, il fatto che tutti e quattro gli iPhone 14 avranno delle lenti 7P implica che i device scatteranno immagini migliori degli iPhone 13.

Ciò dovrebbe dunque valere sia per i modelli vanilla che per quello "Pro" di iPhone 14: anzi, per questi ultimi il miglioramento dovrebbe essere decisamente più marcato, grazie anche al passaggio a obiettivi da 48 MP per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Per quanto riguarda iPhone 14 e 14 Max, invece, a migliorare non sarà la risoluzione delle immagini, poiché le lenti adottate saranno le stesse di iPhone 13, da 12 MP: tuttavia, l'adozione delle lenti 7P dovrebbe comunque garantire fotografie di qualità più alta rispetto al predecessore.

A riportare la notizia dell'impiego delle lenti 7P da parte di Apple, comunque, è l'insider Ming-Chi Kuo, che ha anche spiegato che il maggior produttore degli obiettivi sarà Sunny Optical. Ciò significa anche che Sunny Optical sorpasserà Largan Precision come principale fornitore delle lenti di iPhone 14 e, potenzialmente, anche di iPhone 15. Al contempo, è possibile che l'azienda superi anche Yujingguang come fornitore delle lenti ToF (Time-of-Flight) per iPhone 15, sempre stando a quanto riporta Mingi-Chi Kuo.