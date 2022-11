iPhone 14 e Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon per il Black Friday 2022

Continuano gli sconti del Black Friday 2022 su Amazon. Tra i prodotti protagonisti troviamo anche l'iPhone 14 ed il Galaxy Z Flip4, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. Nel caso di iPhone 14, il dispositivo raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - viola: 949 Euro (1029 Euro)

- viola: 949 Euro (1029 Euro) Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Bora Purple 2022 [Versione Italiana]: 899,90 Euro (1.149 Euro)

Per quanto riguarda iPhone 14, la consegna è garantita per lunedì 21 novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 49 minuti.

Fronte Samsung Galaxy Z Flip4, invece, la consegna è garantita sempre per lunedì prossimo ma è disponibile anche il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 75 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Le promozioni termineranno tra 10 giorni, nell'ambito della Settimana del Black Friday di Amazon che ha preso il via in giornata odierna, venerdì 18 Novembre 2022 e si concluderà nel giorno del Cyber Monday.

Ricordiamo che è attivo il canale Telegram di Everyeye con tutte le promozioni che riportiamo su queste pagine. Vi invitiamo ad iscrivervi per non perderne nemmeno una.