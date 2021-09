iPhone 14, tutta la gamma avrà il display a 120 Hz? A quanto pare no

Il refresh rate di 120Hz è realtà da tempo per quel che riguarda il mondo Android, tanto che ormai è possibile trovare una frequenza di aggiornamento aumentata anche in dispositivi appartenenti alle fasce più economiche del mercato. Il recente annuncio della gamma iPhone 13 da parte di Apple ha invece portato il tutto su iOS per la prima volta.

Tuttavia, la tecnologia ProMotion è approdata solamente sui modelli più costosi della serie, ovvero iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. In questo contesto, non sono dunque in pochi a chiedersi quando la società di Cupertino deciderà di effettuare un "passo definitivo" in tal senso, facendo arrivare il refresh rate aumentato anche sulle varianti "base", nel caso della gamma più recente iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e The Elec, non tutti gli smartphone della gamma iPhone 14 in uscita nel 2022 potrebbero disporre di un pannello con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Infatti, a quanto pare l'azienda di Tim Cook sarebbe alle prese con la scelta del fornitore dei display per la futura serie di dispositivi e questo si starebbe rivelando un po' più complesso del previsto, vista la situazione non propriamente rosea del mercato.

Infatti, secondo i rumor Apple starebbe pensando di affidare a BOE la realizzazione degli schermi per iPhone 14, ma ci sarebbe una scelta da fare. Infatti, a quanto pare la società di Cupertino potrebbe riuscire ad aggiungere alla lista dei dispositivi con refresh rate di 120Hz solamente l'iPhone 14 "base", lasciando un eventuale iPhone 14 mini con un pannello da 60Hz. In parole povere, l'azienda di Tim Cook sembra avere intenzione di incrementare il numero di dispositivi con frequenza di aggiornamento aumentata, ma potrebbe essere "costretta" a mettere da parte un modello della gamma.

In ogni caso, ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale, dato che si tratta solamente di indiscrezioni. Inoltre, manca ancora molto alla serie iPhone 14, visto che Apple ha da poco tenuto il suo evento "California streaming" per gli iPhone 13, quindi ci potrebbero essere ancora molti "colpi di scena".