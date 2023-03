L'iPhone 14 giallo si mostra nei primi video unboxing: com'è il nuovo colore dal vivo?

È disponibile da oggi in preordine la nuova colorazione di iPhone 14, ed in attesa di vedere il nuovo giallo negli Apple Store - dove approderà il 14 marzo 2023 - sul web sono già spuntati i primi video hands on che ci permettono di dare un’occhiata alla scocca.

Su YouTube infatti sono spuntati diversi video, pubblicati anche da youtuber di spicco come Marques Brownlee, che lo descrive come un “colore davvero sicuro, chiaro, pallido, più chiaro di qualsiasi altra cosa l’abbia paragonato”. Coloro che si attendevano un giallo ocra quindi probabilmente resteranno delusi, ed a dimostrazione di ciò Brownlee l’ha messo anche vicino ad una MetroCard di New York City, una banana ed un drone Snapchat Pixy proprio per mettere in mostra la lucentezza del giallo iPhone 14.

Anche il blog giapponese Mac Otakara ha caricato un video unboxing che ci permette di dare un’occhiata ancora più da vicino alla nuova colorazione, all’aria aperta ed al sole.

Contestualmente all’arrivo della nuova scocca, Apple ha anche annunciato il debutto della connettività satellitare di iPhone 14 in Italia, il cui lancio è previsto entro fine marzo 2023: per i primi due anni non sarà richiesto alcun canone mensile, ma maggiori informazioni arriveranno solo successivamente.