iPhone 14 sarà quasi identico a iPhone 13: nuovi leak lo confermano

Solo ieri vi abbiamo spiegato che tutte le novità che Apple dovrebbe apportare sui suoi smartphone di nuova generazione si concentreranno su iPhone 14 Pro e Pro Max. Oggi, a rincarare la dose di indiscrezioni a riguardo sono due leaker, che prevedono grandi differenze tra iPhone 14 e 14 Pro.

Nello specifico, i rumor sono stati riportati sia dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman che dall'analista cinese Ming-Chi Kuo, e sembrano confermare quanto già trapelato nelle scorse ore. Dal punto di vista dell'hardware, Gurman ha spiegato che il chip A15 continuerà a essere utilizzato da iPhone 14 e 14 Max, mentre solo iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il chip A16.

Il giornalista riporta poi che iPhone 14 "dovrebbe mantenere il chip A15 dello scorso anno o una sua variante", aprendo le porte alla possibilità di un chip Apple A15X in arrivo nel 2022 su iPhone 14 e 14 Max, che altro non sarebbe che una revisione del chip A15 di iPhone 13 con piccoli miglioramenti.

Sempre Gurman spiega poi che iPhone 14 Max costerà meno di iPhone 13 Pro Max, l'unica proposta attualmente disponibile nella lineup di smartphone Apple con uno schermo da 6,7". Scendendo nel dettaglio, iPhone 14 Max costerà 200 Dollari in meno di iPhone 13 Pro Max, il che dovrebbe collocarlo a metà tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro, con un costo molto simile a quest'ultimo.

Inoltre, l'esperto di Bloomberg conferma che il design di iPhone 14 sarà simile a quello di iPhone 13 e iPhone 12, con l'unica differenza di quello che viene definito come "un nuovo notch su iPhone 14 Pro", che dovrebbe consistere in realtà di due punch-hole, di cui uno sferico e uno ellittico, come quelli che abbiamo visto diverse volte negli ultimi leak sul punch-hole di iPhone 14 Pro.

Pare però che, almeno secondo Gurman, il nuovo notch non sarà un'esclusiva dei modelli Pro di iPhone 14, ma verrà integrato su tutta la lineup degli smartphone. Altri leaker, negli scorsi giorni, avevano invece spiegato che iPhone avrà lo stesso notch di iPhone 13, perciò vi invitiamo a prendere l'indiscrezione con le pinze.

Infine, anche lato fotocamera non sembrano esserci buone notizie per chi deciderà di comprare un iPhone 14 "liscio": nello specifico, la lente da 48 MP sarà montata solo su iPhone 14 Pro, che riceverà un sistema triple-camera dotato di teleobiettivo, mentre i due modelli standard dello smartphone manterranno la stessa configurazione di iPhone 13, con due lenti da 12 MP, una delle quali servirà da ultra-grandangolo.