iPhone 14, iFixit taglia il punteggio di riparabilità: il motivo

Lo scorso anno, iFixit aveva promosso il lavoro fatto con la riparabilità di iPhone 14 da Apple e l’aveva definito “il prodotto Apple più riparabile degli ultimi anni”, con un punteggio di 7/10. Dopo la presentazione di iPhone 15, però la situazione è cambiata e l’autorevole testata ha tagliato (letteralmente) tale punteggio, portandolo a 4/10.

Il motivo è da ricercare nel requisito di abbinamento delle parti post-riparazione di Apple. Cosa vuol dire? Che quando si acquista una componente dal negozio dedicato alle riparazioni self service di Apple, il cliente deve inserire il numero di serie o l’IMEI del dispositivo e tutte le parti ordinate devono essere abbinate allo stesso dispositivo anche dopo l’installazione per funzionare correttamente.

Secondo iFixit si tratta di una politica che mina la riparabilità dei dispositivi in quanto molti negozi di terze parti ed indipendenti hanno modelli di business che sono seriamente minacciati da questa nuova imposizione di Apple. Per tale ragione, è stato deciso di rivedere il punteggio assegnato lo scorso anno.

"Anche se gli abbiamo assegnato con entusiasmo un solido punteggio al momento del lancio, lo scorso anno, grazie alla sua innovativa architettura di facile riparazione di cui restiamo grandi fan, la realtà per le persone che cercano di risolvere queste cose è stata molto diversa" afferma il CEO di iFixit Kyle Wiens in un post pubblicato sul blog per giustificare la decisione. "La maggior parte delle riparazioni importanti sui moderni iPhone richiedono l'approvazione di Apple. Ciò vuol dire che è necessario acquistare le parti tramite il loro sistema, quindi far convalidare la riparazione tramite un sistema di chat. Altrimenti ci si imbatterà in funzionalità limitate o mancanti, con tanto di fastidiose notifiche”.

Ricordiamo che, con iPhone 15 Pro Apple ha tagliato i prezzi delle riparazioni rispetto ai costi addebitati lo scorso anno.