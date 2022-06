iPhone 14, inizia la produzione: tutto pronto per il lancio di settembre?

Dopo aver scoperto che gli iPhone riceveranno il connettore USB-C a partire dal prossimo anno, arriva oggi un'altra interessante indiscrezione dalle catene produttive legate a Cupertino. A quanto pare, infatti, sarebbero iniziate le spedizioni delle componenti di iPhone 14, giusto in tempo per il lancio di settembre.

La notizia, che arriva da DigiTimes, è di una certa rilevanza perché smentisce i rumor relativi ai ritardi produttivi di iPhone 14 emersi nel mese di maggio. Pare dunque che Foxconn stia iniziando a ricevere le parti da impiegare successivamente nell'assemblaggio di iPhone 14 dai fornitori legati ad Apple.

Ciò sembra anche cementare una volta per tutte la finestra di uscita di iPhone 14, che dovrebbe arrivare, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, nel mese di settembre, esattamente come iPhone 13. Pare dunque che non torneremo al lancio "posticipato" di ottobre, utilizzato due anni fa per iPhone 12.

Bisogna comunque fare attenzione, perché l'assemblaggio di iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max potrebbe riservare delle amare sorprese per Apple, soprattutto a causa dei profondi cambiamenti apportati dai tre smartphone alla formula nata con iPhone 12 e iPhone 13. In particolare, iPhone 14 Pro dovrebbe avere un punch-hole doppio, sostituendo il notch dei predecessori.

Inoltre, sotto la scocca del device troveremo un chip A16 Bionic e una fotocamera da 48 MP per la ripresa di video in 8K, perfetti per essere riprodotti sul visore Apple AR, che uscirà nel corso del 2023. Infine, l'altra grande novità di iPhone 14 dovrebbe essere il display always-on, che dovrebbe funzionare in combinazione con il nuovo sistema di notifiche di iOS 16.