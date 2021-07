iPhone 14, l'intera gamma avrà display ProMotion a 120 Hz?

Assieme alle indiscrezioni odierne sui prezzi di iPhone 14 Max, in rete sono state diffuse ulteriori voci riguardanti le specifiche tecniche della medesima gamma di smartphone Apple che, a quanto pare, potrebbe approdare sul mercato con display ProMotion da 120Hz per tutti i modelli.

Stando a quanto riportato da The Elec e ripreso da Macrumors, tutti gli smartphone ammiraglia del colosso di Cupertino che verranno lanciati nel 2022 avranno nuovi display prodotti da LG, casa sudcoreana che attualmente si occupa della produzione di display LTPS per iPhone di fascia bassa ma che in futuro dovrebbe convertire le linee di produzione proprio in virtù di questa volontà da parte della società statunitense. Inoltre, sempre secondo i media citati la gamma iPhone 14 dovrebbe essere composta da quattro smartphone distinti, due con schermo da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici.

Al momento queste voci di mercato rimangono tali e per questo vanno considerate con una certa cautela, eppure si parla già da tempo dell’abbandono della variante “Mini” a causa delle vendite tutt’altro che soddisfacenti e della voglia di Apple di implementare la tecnologia di visualizzazione ProMotion il prima possibile anche su smartphone. C’è una certa possibilità di vederla approdare già nella linea iPhone 13 con le varianti Pro e Pro Max, ma iPhone 14 dovrebbe essere a tutti gli effetti la prima gamma a essere completamente dotata dei pannelli ProMotion.

Tra le altre indiscrezioni riguardanti iPhone 14 abbiamo visto anche quelle relative all’aggiunta di una fotocamera da 48 megapixel.