iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max: che sconti su Amazon!

Amazon dà il via alla settimana con una serie di sconti molto interessanti sulla gamma di iPhone 14, che può essere acquistata a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. Ad essere interessati sono iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, in quasi tutti i tagli di memoria e colorazioni.

Di seguito la lista completa delle promozioni:

Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere queste interessanti occasioni di risparmio sulla gamma di iPhone 14.