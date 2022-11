iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, sconti su Amazon per il Black Friday 2022

Continuano le offerte del Black Friday 2022, e quest'oggi tra i protagonisti troviamo anche gli iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, su cui si può godere di due promozioni davvero interessanti e consegna rapida.

Di seguito i due modelli interessati:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro: 899 Euro (1.029 Euro)

- Azzurro: 899 Euro (1.029 Euro) Apple iPhone 14 Plus (256 GB) - Azzurro: 1.249 Euro (1.309 Euro)

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, le promozioni sono disponibili solo su questi due modelli, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max non sono disponibili e le consegne sono previste in 1-2 mesi. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Discorso diverso per iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, per cui l'arrivo a casa è garantito venerdì 25 Novembre 2022 se si effettua l'ordine entro 12 ore e 47 minuti.

Nelle ultime ore sono rimbalzate le voci sulle nuove proteste che stanno interessando lo stabilimento Foxconn dedicato ad iPhone 14 e che potrebbero ridurre ulteriormente la disponibilità dei nuovi smartphone top di gamma 2022 del colosso di Cupertino.

Ancora una volta, rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al canale Telegram di Everyeye per non perdere nemmeno una delle offerte che segnaleremo su queste pagine nel corso dei prossimi giorni.