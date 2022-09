iPhone 14 ed iPhone 14 Plus sfoggeranno una versione migliorata dell'A15: i dettagli

Con il passare delle ore, si sta lentamente chiudendo il cerchio intorno alle schede tecniche dei nuovi iPhone 14 che saranno svelati domani. A poco più di 24 ore dal reveal ufficiale, dal Wall Street Journal arrivano delle importanti indiscrezioni sui modelli di fascia bassa della linea.

A quanto pare, infatti, iPhone 14 ed iPhone 14 Plus saranno dotati di una “versione migliorata” del chip A15 Bionic visto su iPhone 13. Appare ormai praticamente certo che i modelli lisci di iPhone 14 non avranno il nuovo A16, il quale resterà esclusiva del Pro e Pro Max.

Tuttavia, l’A15 che gli utenti troveranno su iPhone 14 ed iPhone 14 Plus sarà una versione migliorata dell’A15 di iPhone 13. I due modelli infatti dovrebbero essere dotati del chip A15 di fascia alta di iPhone 13 Pro, con una GPU five-core in grado di offrire prestazioni grafiche fino al 25% superiori rispetto al suo predecessore. Per rendere bene l’idea, nei modelli standard di iPhone 13 il chip A15 standard ha una GPU a quattro core.

Nel rapporto, Tim Higgins del Journal spiega che le prestazioni grafiche dovrebbero rappresentare l’unica modifica al chip A15 dell’iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, dal momento che la CPU a 6 core ed il Neural Engine a 16 core sarà con ogni probabilità confermata.

Nel frattempo, qualche ora fa sono spuntate le prime immagini delle cover di iPhone 14.